Selfie jobs, Snapchat-rekryteringar, jobbspeed-dating och allt fler som vill söka jobb snabbt och direkt via mobilen. Dessutom kommer vi att kräva rätten till våra data vi lägger in i olika digitala CV-tjänster, tror Erik Sandström på Arbetsförmedlingen.

Internetworld

Emelie Fågelstedt

Digital marknadsföring

Svenskar under 25 år kommunicerar allt oftare via meddelandeappar. De allra yngsta, under 15 år, undviker helst mer publika sociala medier helt. Istället hittar du dem på Kik, Whatsapp och Snapchat. Det går att nå dem även där, men då krävs mer personlig och lokal kommunikation.