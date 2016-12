Det kan inte ha undgått någon att Uber har hamnat i rejält blåsväder efter en rad konstiga uttalanden, framför allt riktade mot kvinnliga journalister som har kritiserat företaget. Det handlar om hot om smutskastning. Vansinniga intervjuer som stinker av grabbjargong. Men också – och detta har märkligt nog hamnat i skymundan – att Uber missbrukar data om kundernas resvanor.

Tänk själv. Uber vet hur du rör dig. Vart du reser och när. Vilka städer du besöker och vid vilka adresser du ber chauffören stanna. Känsliga, personliga data.

Det kan naturligtvis vara okej. Vi betror många företag och institutioner med känsliga uppgifter. Rätt hanterat är det inget att bli upprörd över. Men Uber gör just nu allt fel ur förtroendesynpunkt. Händelsen jag tänker på är återgiven i en av Buzzfeeds artiklar. Den handlar om hur en reporter anländer till Ubers kontor för en intervju.

Stepping out of her vehicle — an Uber car — she found Mohrer waiting for her. “There you are,” he said, holding his iPhone and gesturing at it. “I was tracking you.”

Mohrer never asked for permission to track her.

Two months earlier, to make a point about questions Bhuiyan had asked about ride-share competitor Lyft, Mohrer had emailed her logs of some of her Uber trips. He had not asked for permission to access her data.

Det är bara ett exempel som ges i artikeln.