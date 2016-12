Mobilitet blir allt viktigare, även inom så traditionella områden som bank och försäkring. Därför bestämde vi oss för att titta extra på hur sajterna i den här kategorin fungerar i mobilen, och avskrev helt osentimentalt dem som inte hade en mobilanpassad sajt där det går att läsa om företagets tjänster. För appar i all ära, de är i regel till för redan befintliga kunder, men för den potentiella kunden som vill veta vad en specifik bank har att erbjuda, ska inte den kunna göra det i mobilen på bussen på väg hem från jobbet? År 2015 tycker vi att svaret på den frågan är enkelt – självklart ska vi kunna det!

I övrigt gillar vi att det ljusa och luftiga tagit överhanden även inom så konservativa branscher som bank och försäkring. Ja – ekonomi är väldigt viktigt och värt att ta på allvar, men så större anledning då att göra sajterna inbjudande så att vi gärna stannar på dem länge.

Läs mer: Här är Sveriges 100 bästa sajter 2015

Det bästa med If:s närvaro på nätet är att de inte krånglar till det. Surfa in, ange registreringsnummer och personnummer och voilà, du har ett priserbjudande på en bilförsäkring. Den här enkelheten och tydligheten går igenom hela upplägget oavsett vilken enhet du besöker If med, och det är också därför de nu kammar hem titeln som årets bank- eller försäkringssajt för andra året i följd.

Under året som passerat har If genomgått en rejäl ansiktslyftning – men tack för att ni inte föll för frestelsen att överlasta, utan i stället gjorde en redan lätt sajt ännu mer luftig och inbjudande. Vi lyfter på hatten och ser fram emot nästa år.

Fakta: If

Ansvarig för sajten/appen: Johan Maxe, Katrina Ribe

Antal heltidstjänster för sajten/appen: 19

Sajten/appen är byggd i: Sharepoint 2010

Sajten/appen är skapad av: If i samarbete med Daytona

Antal unika besökare per vecka: Cirka 80 000



Övriga bank- och försäkringssajter som hör till de bästa på nätet 2015: