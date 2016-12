Under två dagar, den 19 och 20 maj, intar Webbdagarna - Sveriges ledande event för digitala proffs - det nybyggda hotellet Clarion Malmö Live.

Internetworld kommer att sända live från stora scenen med start kl 9.00 i dag (se programmet nedan) samt publicera intressanta programpunkter i efterhand. Årets glödheta tema är ”realtid”. Oförutsedda situationer som kräver krishantering. flexibilitet och snabba beslut inträffar inte alltid under arbetstid eller när kundtjänsten är öppen. Ta del av vilka verktyg som hjälper dig att hantera och förutspå oförutsedda händelser och framförallt hur ai, analys, a/b-tester med mera kan få dig att ligga steget före och agera i tid.

Dagens program (den 19 maj)



9.00: Moderatorn Paulina Modlitba Söderlund inleder Webbdagarna Malmö

9.30: KEYNOTE: Mike Kruzeniski, Design Lead at Twitter: "Macrointeractions - addressing the big problems in product development"

10.30: Emily Condon, Production manager at Serial and This American Life: "Så engagerar du din publik med bra storytelling"

11.00: Samtal mellan Jeanette Fors-Andrée, krishanterare och medietränare, och Paulina Modlitba: "När drevet går - krishanteringens do's & don'ts"

11.30: Michael Kazarnowicz, digital strateg på Twintip Insights: "Kundens upplevelse är din marknadsföring"

12.00: Lunchpaus

15.00: Hampus Jakobsson, serieentreprenör: "Så bygger du relationer med dina kunder i nya data-drivna tider"