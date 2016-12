Facebook at work har i dag runt 300 företag anslutna, däribland Heineken och Century 21. Royal Bank of Scotland blir den hittills största användaren av tjänsten globalt. Banken kommer att börja gå över till plattformen under 2016, med målet att alla anställda ska vara anslutna mot slutet av nästa år.

– Vi såg tidigt att Facebook at work skulle vara bra för oss på RBS eftersom det i grunden fungerar som ett socialt medium. Det kommer att hjälpa våra anställda att kommunicera bättre med varandra och samarbeta i olika projekt. Eftersom de flesta redan använder Facebook privat behöver vi inte heller lägga tid eller pengar på att utbilda i verktyget internt. Det kommer att kännas naturligt för folk att följa varandra, starta grupper och konversera inom organisationens alla delar, säger Andrew Horne, media relations manager på Royal Bank of Scotland.

