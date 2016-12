Maria Gustafsson.



Hallå där Maria Gustafsson, initiativtagare till och projektledare för knytkonferensen Webcoast, som efter fem år nu lägger ned.

– Ja, nu tycker vi att det var dags att sluta med Webcoast. Då vill vi göra ett lika tydligt slut som starten var för fem år sedan, just i dag.

Varför har ni tagit det beslutet?

– Av flera skäl. Vi driver Webcoast helt ideellt på vår fritid, vilket gör att det finns en viss mängd tid och energi att hushålla med. Att arbeta fram konferensen under september till mars är en sak, att medverka under helgen på Webcoast är något helt annat. Vi är 20 personer i projektgruppen som har samarbetat för att göra den bästa konferensen. För oss blev fem år en perfekt tid att göra detta ihop. Mycket händer i både privat- och arbetsliv under fem år. Nu kände vi att det var dags att tacka för oss.



Här är tweeten som utgjorde startpunkten för Webcoast.



– Sedan insåg vi i våras att Webcoast såväl som människors allmänna intresse för webb och digitalt har börjat mogna. Även om vi är i början av det digitala upplevde vi att frågor och input skilde sig åt under vårt femte år. Vi blir allt fler som arbetar professionellt med webbrelaterade uppgifter. Detta kom fram i samtal med många som var intresserade av att delta på Webcoast, men som inte ville lägga vad de ansåg var arbetsrelaterad utveckling på sin helg.

– Det skulle göra att vi skulle behöva flytta konferensen från en helg till några dagar mitt i veckan, det vill säga bli allt mer lika exempelvis Webbdagarna. Vi diskuterade olika upplägg och enades i att då skulle Webcoast bli något annat än vår vision. Vi diskuterade vilken väg vi skulle gå i Webcoasts fortsatta utveckling och kom fram till att vi hellre ville avsluta allt på ett tydligt sätt.

Hur startade det hela för fem år sedan? Och varför?

– När jag ser tillbaka upplever jag att det hände mycket kring digitala kanaler då hösten 2010. Många som hade börjat blogga, twittra, facebooka och använda smartphones träffades på olika konferenser runt om i Sverige, som Geek Girl Meetup, SSWC och Wordcamp för att nämna några.