Medium.com skapades 2012 av Ev Williams och Biz Stone, delgrundare av Twitter. Tjänsten har sedan dess blivit särskilt populär som publiceringsplattform för inflytelserika personer i techbranschen, där de delar sina tankar om trender, policies och tekniker. Inlägg som publiceras på Medium kallas stories och liknar ofta mer berättelser än artiklar.



Pontus Staunstrup. Foto: Fredrik Karlsson



– Medium är en plattform med en egen publik, som besöker den just för att läsa. Det är också en plattform som är kul att lägga texter på, eftersom den är byggd för läsning och interaktion kring läsning, säger Pontus Staunstrup, ansvarig för sociala medier och content strategy på Postnord

– Medium är en plattform för storytelling. Om du på företagsbloggen presenterar en reklamfilm är Medium platsen där du istället skriver storyn bakom projektet och vilka resultat du fick av den. Kortare inlägg, som involverar mer storytelling och visuella komponenter, kan prestera bra och få stor exponering, säger Axel Antas-Bergkvist, grundare av den digitala byrån Northside.

Mitchell Harper är entreprenör och grundare av startupbolaget People Spark, som lanserades häromdagen. Dagen innan lanseringen skrev han ett uppmärksammat inlägg på Medium om hur teamet hade förberett sig inför lanseringen: "Behind the scenes” of a startup that’s launching in 34 hours.