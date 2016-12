Det här är del 4 i vår serie om sociala medier du borde ha koll på. De tre första delarna hittar du här:

Del 1: "Det är lite mer som att leva i nuet" – så fungerar Snapchat i marknadsföringen

Del 2: Medium är plattformen för din berättelse

Del 3: "Tumblr är lite av ett hipster-nätverk"

Dina kunder deltar hela tiden i viktiga samtal om ditt företag på olika recensionstjänster och forum runtom på nätet. Kanaler som Ask.fm, Quora och Reddit AMA (ask me anything) bygger på att användarna ställer frågor i alla slags ämnen och sedan får svar av andra användare. Det blir ett socialt fråga-svar-community, där användarna också kan svara på frågor rörande företag och deras produkter och tjänster.

Anders Carlsson, Kreafon.

– Det här med att distribuera kundtjänsten till användarna är både spännande och skrämmande för företag. Att som kund kunna få hjälp av tusentals användare ökar chansen att få rätt svar på just det specifika problemet man har. För ett företag som erbjuder en komplex produkt eller tjänst sker diskussioner säkert redan. Det kanske man kan dra nytta av? Som företag kan man välja att synas där användarna redan pratar om en, i stället för att försöka öppna ett nytt forum, säger Anders Carlsson på Kreafon.

Ask.fm har idag över 150 miljoner användare, varav 60 procent är under 20 år. Plattformen har ofta förekommit i näthatsdebatten på senare tid, och SVT rapporterade i slutet av oktober att 16 kommuner har valt att blockerat Ask.fm på skolors nätverk. Främst har blockeringen varit ett sätt att markera att det är fel att sajten låter användare vara anonyma.

– Många som använder Ask.fm är unga och de förstår inte riktigt vad det innebär att vara anonym på nätet. Samtidigt finns det en okunskap om barns surfvanor och där ser vi att föräldrar behöver vara mer närvarande. På just Ask.fm finns mycket mobbning och kränkande kommentarer och det uppmanar vi föräldrar att ha en aktiv dialog med sina barn om, säger Lina Sundqvist, ansvarig för kundtrygghet på Telenor.

Läs mer: Marknadschefen om yrkesrollen: "Varje målgrupp har sin kanal - en utmaning att hänga med"

För att bemöta problemet med näthat har Telenor tillsammans med organisationen Surfa Lugnt lanserat kampanjen #nätprat, som ska hjälpa föräldrar med hur de ska prata med sina barn om beteende på nätet. Telenor har även gjort en studie som visar att föräldrar känner till Facebook i hög utsträckning och har hyfsad koll på Instagram och Twitter. Övriga sociala medier, så som Ask.fm och Snapchat, känner de knappt till alls.

– Ask.fm fick dåligt rykte i och med näthatet och det verkar också som att användandet har minskat sedan dess. Många av de amerikanska storkändisarna som började med det har slutat. Jag ser egentligen ingen anledning till att företag ska hålla sig borta från en hel plattform bara för att man är orolig för näthat. Det behöver man kunna hantera på olika sätt, oavsett om det sker per mejl, Facebook eller Ask.fm, säger Anders Carlsson.