De svenska organisationerna är många och uppvisar stor variation när det kommer till antalet medlemmar. Men de står alla inför samma utmaning: de måste förmedla sitt budskap på ett sätt som både medlemmar och helt oinsatta kan ta till sig och få dem att agera. Här är de fem bästa organisationerna på nätet 2016.

Läs också: Topp100 2016 – De är Sveriges 100 bästa på internet



Vinnare: Stim

Tjänsterna för strömmande musik via internet har vuxit explosionsartat, något som också inneburit att rättighetsfrågorna är mer aktuella än på länge. Hur mycket ska vi betala för musik och hur ska intäkterna fördelas? Vilken tur då att Stim, Svenska tonsättares internationella musikbyrå, har vässat sin webbnärvaro för att möta den nya, digitala verkligheten och ge svar på alla våra frågor. Stim.se är stilren och avskalad och erbjuder tydliga ingångar för alla kategorier av besökare oavsett om man surfar mobilt eller från en stationär dator. Missa inte topplistan som ger dig stenkoll på vilka svenska musikskapare som är hetast på världens olika försäljningslistor just nu.



Fakta:

Ansvarig för sajten/apparna: Corporate Affairs/Kjell Holmstrand och Service/Robert Gehring

Antal heltidstjänster: 2

Publiceringsverktyg: Drupal

Sajten är byggd av: SthlmConnection. Arbetsgruppen bestod av SthlmConnection, Stim, Birger & Blom, Viktor Miranda och Joakim Lundberg.

Unika besökare per vecka: Drygt 5 000



Här är övriga organisationer som är bland de bästa på nätet 2016:

Svenskt näringsliv

Svenskt näringslivs sajt har ett imponerande utbud av information men lyckas ändå presentera det på ett lättöverskådligt sätt. Sökfunktionen är placerad högst upp, men vi uppskattar ändå den klassiska sajtkartan, i alfabetisk ordning, som är placerad längst ner på startsidan.