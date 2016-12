Bank- och försäkringsvärlden präglas av säkerhet och komplexitet. Därför har det också tagit tid innan den funktionalitet vi vant oss vid framför datorn flyttat ut i mobilen. Det har funnits såväl rädsla som skepsis bland marknadens aktörer – vill verkligen kunderna göra något så allvarligt som bankärenden i mobilen, och vill vi låta dem göra det?

I år känns det för första gången som att alla inblandade svarar ja på den frågan, vilket glädjer oss. Men det finns mer att göra – att exkludera vissa sorters basala funktioner bara för att man sitter framför en mindre touchskärm duger inte längre.

Något annat som gör oss glada är hur det nu på allvar börjar lossna gällande visionen om det pappersfria samhället. Flera på listan pushar allt mer aktivt för detta, och det är något vi gärna uppmuntrar – mindre papper åt folket!



I fjol föll vi handlöst för If:s då nya, avskalade och mycket luftiga sajt, och kärleken har inte avtagit under året som gått. Försäkringar blir lätt krångliga, men If gör sitt bästa för att hålla det komplicerade till ett minimun. I år möter vi en sajt som utseendemässigt inte förändrats, men som fyllts med ytterligare innehåll för att guida användarna rätt. Men påfyllningen har inte lett till överlastning, utan det enkla och tydliga härskar även i år, vilket gör att If för tredje året i följd kan titulera sig Årets bank- och försäkringssajt.

Likt några konkurrenter jobbar If hårt med att erbjuda sina kunder en så pappersfri upplevelse som möjligt. Här hoppas vi att If under året som kommer ska kunna frigöra sig helt från pappersutskick för dem som så önskar.

FAKTA:

Ansvarig för sajten: Johan Maxe och Jeanin Day

Antal heltidstjänster för sajten: 23 exklusive IT

Sajten är byggd i: Sharepoint 2013, Episerver

Sajten är skapad av: If

Antal besökare per vecka: ca 100 000 per vecka