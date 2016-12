Dagens program (den 22 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg och Internetworlds redaktion inleder Webbdagarna Stockholm 2016

9.25: KEYNOTE: Alexander Bard, Cyberfilosof och författare: "Från mottagare till deltagare"

10.35: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder förmiddagen.

10.40: Caroline Rudbeck, Head of Group Communication på Dustin Group: ”Långsiktig kundlojalitet hos snabbrörliga e-handelskunder – hur gör man?”

11.05: Rahul Lindberg Sen, Lead Revenue Designer at Spotify: "Customer Relationship Sauce - The Art of Data to Dating"

11.35: Donna Hanafi, Head of Customer Success & Insights at Tictail: "Tillväxt med fokus på användaren"

12.00: Lunchpaus

15.15: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagen

15.20: Digitala trender, tre snabba spaningar. Våra tre trendspanare, Sofia Svanteson, Digge Zetterberg och Darja Isaksson, presenterar varsin digital trend, något de tycker vi ska hålla ögonen på just nu.

15.50: Adam Smiley Poswolsky, TEDx speaker, author and millennial workplace expert: "How to Attract, Retain and Empower Millennial Employees"

16.20: KEYNOTE: Ben Jones, Chief Technology Officer, AKQA: "The Parenting of Creativity"



Onsdagens program (den 23 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder dag två av Webbdagarna

9.05: KEYNOTE: Nathalie Nahai, Web Psychologist, International Speaker and Author: "Web Psychology: The science of online persuasion"

9.40: Vigor Sörman, grundare och VD på Splay: "Så når du The Skip Generation"

10.35: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder förmiddagen

10.40: Simone Giertz, entrepreneur, innovator, Youtuber & Queen of shitty robots: "The importance of building useless things"

11.05: Sune Kaae, Director of Technology, Veryday: "Internet-of-Things is about personalized experiences"

11.35: Jens Christensen, CEO, Jaunt: "The transformative impact of Cinematic VR"

12.00: Lunchpaus

15.15: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagen

15.25: Thierry Bedos, CTO of Hotels.com: "How to attract the modern traveler using the power of Big Data: a case study"

15.50: Zakaria Hersi, Managing Director på Efritin.com: "En entreprenörs lärdomar av arbetsmarknadens fördomar"

16.15: KEYNOTE: Sara Öhrvall, Executive advisor: "Ditt framtida jag"



