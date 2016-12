En automatiserad säljprocess där affärerna tickar in utan att du lyfter ett finger – visst låter det som en dröm? Marketing automation är samlingsnamnet på de verktyg som ska göra detta till verklighet, genom att samla in leads, följa vem som besöker olika delar av er webbplats eller samla in e-postadresser för att skicka ut nyhetsbrev.

Men en säljmaskin utan handpåläggning ska man inte vänta sig med marketing automation. Det är inte alls särskilt automatiskt – tvärtom, menar Sarah Hoof, ansvarig för inbound marketing på Conversionista.

– Marketing automation är manuellt rakt igenom. Allt som ska komma ut måste matas in. Det ska sättas upp från början, och optimeras hela vägen kontinuerligt, säger hon.

Det är heller inte själva systemet för marketing automation, alltså den tekniska lösningen, som är det viktigaste – eller ens det dyraste, konstaterar Sarah Hoof:



Sarah Hoof.

– Den stora investeringen är tiden det tar att sätta upp aktiviteterna och innehållet i systemet. Och arbetet med content, och sedan att optimera content och testa vad som konverterar.

Intresset för marketing automation har ökat lavinartat de senaste åren. Henrik Rudberg, vd och grundare av Sonician, som säljer system för marketing automation, illustrerar det med att berätta om en konferens år 2011 då det bara var sex av 550 marknadschefer som kände till begreppet. I dag pratar alla om marketing automation.

– Det finns onekligen ett väldigt stort intresse. Och inte bara bland marknadschefer, även bland it-chefer finns marketing automation med på topp tre-listan över vilka system man tänker gå igång med under 2016, säger Henrik Rudberg.

Varför ska man då jobba med marketing automation? Thomas Barregren, vd och grundare av contentbyrån KNTNT, konstaterar att om man jobbar med content marketing så blir marketing automation en given del av processen.

– Hur vet man att man får effekt av sitt innehåll – och hur kan du ta tillvara på den effekten – om du inte hittar ett system för att göra detta? säger han.

Frågan vem det passar att jobba med marketing automation besvaras av de flesta experter med ”alla”. Såväl e-handlare som industriföretag har nytta av att nå ut med rätt innehåll vid rätt tidpunkt. Men det finns områden där det passar bättre – när köpcyklerna är långa och komplexa, och många är involverade i besluten.

– Då är marketing automation och tänket runt det väldigt bra, säger David Tegenmark, konsult och grundare av Certus Growth, som hjälper entreprenörer med digital försäljning.