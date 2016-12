Försäkringskassan som myndighet ska finnas tillgänglig för alla i Sverige. Under senare år har myndigheten fokuserat på att göra forsakringskassan.se så enkel och tydlig som möjlig, med målet att kunder på egen hand lättare ska kunna hitta information och sköta sina ärenden via olika e-tjänster.

– Vi ser webbplatsen som ett nav för vår kommunikation. Det går naturligtvis att nå oss via telefon eller besöka våra kontor, men vår målsättning är att det inte ska behövas eftersom kunderna själva ska kunna sköta sina ärenden via olika e-tjänster, säger Karin Andersson, verksamhetsområdeschef digitala kanaler och sajtansvarig på Försäkringskassan.

– Det har tagit ganska lång tid att bygga det nya konceptet för vår webbplats, och att försöka fylla de gap vi haft på nätet för att kunna flytta fler kunder till våra digitala kanaler.

Den nya responsiva designen har först lanserats för sidorna med försäkringsinformation för privatpersoner. Målet är att kunderna själva direkt via webben ska hitta svar på sina frågor om vad de har rätt till, hur mycket pengar de kan få och hur de ska ansöka, utan att behöva ringa myndighetens kundtjänst. De vanligaste frågorna som kommer in via telefon och e-post kartläggs och analyseras löpande, så att informationen på webbplatsen hela tiden kan förbättras och förtydligas.



Karin Andersson.

– Det är en ganska enkel ekvation. Om vi har dåliga tjänster eller otydlig information kommer våra kunder att bli mindre självgående. För sajten har vårt mål varit att jobba med fokus på att göra våra kunder tryggare. Något som vi också verkar ha lyckats med då särskilt antalet e-post till vår kundtjänst sjunkit rejält efter lanseringen, säger Karin Andersson.

All utveckling av sajten baseras på djupanalyser och verifieras sedan genom upprepade användartester. Försäkringskassan har jobbat med servicedesign för att skapa sig en förståelse för kundernas behov, problem och förväntningar. Utifrån det har sedan en så kallad GAP-analys (ett verktyg där ett företag eller en organisation kan jämföra sin nuvarande prestation med sin potentiella) gjorts för att få klarhet i vad som är nödvändigt för att kunna flytta fler kunder till den digitala kanalen.

– Vi har till exempel märkt att olika personer föredrar att söka på sajten på olika sätt. Somliga söker utifrån situationen de befinner sig i, till exempel ”jag är förälder”, för att ta reda på vilka försäkringar som finns. Andra vet redan vilken försäkring de vill läsa om och vill då hitta till ”Föräldrapenning”. Sedan finns det en grupp som vet exakt vilken blankett de söker och snabbt vill kunna hitta blankett 5157. Vi har tillgodosett så att alla de sökvägarna fungerar så att våra kunder enklare kan hitta rätt, säger Karin Andersson.