Det är så många innovationer och starka trender som påverkar svensk e-handel just nu att jag förutspår en accelererad e-handelsutveckling de närmaste åren. E-handeln har blivit mer genomgripande än vad många vill förstå. Malcolm Gladwell skrev i boken The Tipping Point om ”the moment of critical mass, the threshold, the boiling point”. Svensk e-handel närmar sig det ögonblicket.

Antalet besök till nätbutiker från smartmobiler var under första kvartalet 2016 lika många som från desktop, enligt Demandware Shopping Index. Med ögonen på mobiltrenden kan jag utan tvekan påstå att just nu besöks världens nätbutiker av fler smartmobil-användare än desktop-användare. Om vi tittar på tidpunkten när antal ordrar från smartmobiler är fler än från desktopdatorer är den sannolikt inte längre bort än 24 månader.

Det mobila skiftet har tvingat fram bättre betallösningar som har gjort den smalaste sektorn i köpresan ganska rymlig. Det är i dag lätt att betala oavsett plattform och plats du handlar på.

E-handelns skifte mot smartmobilen som främsta plattform betyder att e-handeln har demokratiserats. Oavsett om du är tjänsteman eller arbetare har du ständigt tillgång till en pryl där du kan köpa nästan vad du vill. Tiden du kan handla breddas till all din vakna tid.

Artificiell intelligens, AI, öppnar också chatt-apparna för automatiserad handel. Det går redan i dag att köpa flygbiljetter med ett enkelt sms eller ett röstkommando.

Samtidigt som den skoningslösa konkurrensen på nätet håller priserna låga och servicenivån hög har logistik-aktörerna börjat svara på kundernas behov. Snabba leveranser, hemleveranser, box-leveranser, click-and-collect, en-timmes-leveranser och smalare leveransfönster gör att logistikdelen blivit allt mindre smärtsam för kunderna.