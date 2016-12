I ditt föredrag ska du tala om hur man ska hantera siffror och statistik för att det inte bara ska ses som något tråkigt, statiskt och oanvändbart. Varför tror du att det är så lätt att man ser på data och statistik på det här sättet?

– För att utan rätt sammanhang är data bara matematik utan mening. När människor ser på data på ytnivå fokuserar de så mycket på siffrorna som sådana och fastnar i dem, i stället för att kommunicera vad de här siffrorna försöker säga, varför de är viktiga, och vilka åtgärder som behöver göras på grund av den här informationen.

– Även kvalitativa data som samlas in genom användarundersökningar utnyttjas ofta dåligt. Jag har sett människor skriva omfattande dokument och sammanfattningar av testsessioner som sedan bara sätts in i en pärm och glöms bort. Om du inte använder informationen, om den inte hjälper dig att ta nästa steg, även om nästa steg bara är "Samla in mer information", vad är då poängen?

Kan du berätta lite om hur du arbetar när du tolkar datainformation i ditt arbete på Buzzfeed?

– Ett tillvägagångssätt är att använda data för att peka mot möjligheter snarare än att använda dem för att diktera lösningar.

– Ett exempel: Jag arbetar för närvarande med att bygga interna verktyg för videoproducenter. Efter att ha pratat med många producenter, kan jag och mitt team använda data vi får ut till att identifiera problem eller enskilda punkter inom Buzzfeeds ekosystem som inte fungerar optimalt. Med hjälp av rent tankearbete, intuition och våra tidigare erfarenheter kan vi sedan undersöka möjliga lösningar och återigen använda våra data för att se om den valda lösningen ger ett bättre resultat.