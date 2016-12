Mobilespelet Pokémon GO är utvecklat av Niantic och bygger på de populära japanska Game Boy-spelet och tv-serien Pokémon, som först kom ut 1995. Spelet går ut på att fånga Pokémons och bygger på AR-teknik (augmenterad verklighet) där den riktiga världen används som spelplan. Det efterlängtade mobilspelet utsågs redan vid lansering till det mest nedladdade spelet på en vecka någonsin på App Store.

I Pokémon Go jagar spelaren efter Pokémons, pocket monsters, som syns på kartfunktionen i spelet, för att sedan fånga dem i Pokémonbollar. Spelet innehåller även så kallade Pokéstops, där spelare kan få fler pokébollar och andra objekt, och dit man även med en ”lure model” kan lura till sig Pokémons under 30 minuter. Det finns även gym där spelare kan tävla mot varandra med sina starkaste Pokémons.

– I Danmark har Burger King satsat på lures vid sina restauranger för att få in folk och i Japan gjorde McDonalds ett samarbete med Niantec i samband med lansering där 3000 restauranger blev sponsrade Pokémongym. På Hemnet har vissa bostadsannonser nämnt att de ligger i närheten av pokéstops eller gym som säljargument. De som antagligen tjänat mest på Pokémon Go i sommar är butiker som Teknikmagasinet och Kjell & Co, som sålt externa batterier, säger Deeped Strandh, digital varumärkesstrateg på Social by default.



Foto: Joakim Sundström Deeped Strandh.

MTR Express har tagit med sig spelare runtom i Stockholm på ett Pokémontåg och i Kungsträdgården har Telia tillhandahållit en laddningsstation för mobiltelefoner åt spelare. Ving arrangerar Pokémonjakter för familjer på sina Sunconnect Resorts på Rhodos och Maramis och Svenska Kyrkan bjuder in Pokémonjägare att ladda telefoner och vila upp sig inne i sina kyrkor.

På Kungsholmen har Com Hem utnämnt området framför sitt huvudkontor till ”Stockholms bästa pokéstop”. Här finns fyra pokéstops som företaget håller laddade med lures, vilket orsakat en stor samling spelare i parken. De har även satt upp ett gratis wi-fi som alla spelare i parken kan ansluta till för att spara på mobildata.

– Vissa påstår att flera hundra personer besökt parken varje dag, och under sommaren har gräsmattan och alla bänkar varit fulla. Det faktum att gräsmattan har dött visar att många har nött här under sommarveckorna. Det bästa tipset för att nå ut till spelare av Pokémon Go är att tillhandahålla något som besökarna har användning av, som wi-fi, vatten eller snacks, som förlänger dagen för en Pokémonjägare, säger Emma Svalin Sahlman, director operations, Com Hem.