Fakta

EXEMPEL PÅ NYA TJÄNSTER OCH METODER FÖR ATT REKRYTERA IDAG

Att använda sociala medier för att nå ut och hitta ny kompetens blir allt vanligare. Norsjö kommun tog Youtube till hjälp under hösten för att söka ny omsorgschef, genom en intervju med den tidigare omsorgschefen. Mobiloperatören Tre har i dagarna börjat rekrytera och intervjua kandidater direkt genom Facebook, Snapchat, Twitter och Instagram, under slogan ”Sök jobb på ditt sätt”.

Selfie Jobs är en tjänst där du som arbetssökande eller företag kan lägga upp en profil som speglar din personlighet. Här kan du snabbt, likt ett Tinderupplägg, söka lokalt för att hitta antingen jobb eller personer att anställa för olika uppdrag utifrån deras profiler på tjänsten.

Via Uptrail söker du jobb via mobilen utan CV, och där också den första intervjun sker direkt i jobbannonsen. Kandidaten svarar direkt på de frågor ett företag vill ha svar på istället för att skicka in ett CV och ett personligt brev.

Under de två senaste somrarna har Malmöfestivalen arbetat med Snapchatrekrytering för att rekrytera Snapchatredaktörer att jobba bakom kulisserna på festivalen. Den digitala byrån Salgado valde också att rekrytera via Snapchat tidigare i år när de var på jakt efter en ny Campaign Manager.