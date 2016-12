Det här är del 2 i vår serie om modern rekrytering. Här hittar du del 1.

Del 1: Moderna jobbletare ställer höga krav – 70 procent vill ansöka via mobilen

– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där vi rör oss från att vara en kugge i ett maskineri till att förväntas kunna se och skapa värde av egen kraft. Det är viktigt att tänka på att vi alla är olika rustade inför detta. Det är en jättestor utmaning att få alla i samhället att hitta och känna sig trygga i sin skapandekraft, säger Markus Christiansson, kommunikationsstrateg på Arbetsförmedlingen.

Han tror att den största utmaningen för arbetsgivare blir att jobba mer med att identifiera långsiktiga problem som behöver lösas, och att sedan formulera dem på ett sätt som inkluderar så många som möjligt i lösningsprocessen. I det som kallas gig economy, där allt fler väljer att bli frilansare, blir arbeten mer uppdragsbaserade. Det kommer att bli vanligare att ta in olika kompetenser som behövs för olika uppdrag. Idag finns många sajter, som till exempel Amazon Mechanical Turk, där man kan lägga ut något man behöver hjälp med och få respons från personer över hela världen.

– Vi befinner oss i början av början på det framväxande nätverkssamhället. Under bondesamhället identifierade vi oss med den gård vi kom ifrån. Under industrialiseringen blev yrke och titel viktigt. Nätverkssamhället bygger mer på vad du skapar och hur det hör ihop med helheten. Yrkestillhörighet blir därför ointressant framåt, menar Markus Christiansson.

På Arbetsförmedlingen har Markus Christiansson varit med och tagit fram strategin och konceptet kring kunddriven verksamhetsutveckling under namnet Växthus. Konceptet har vunnit utmärkelsen The Service Design Award i kategorin Systematisk och kulturell förändring inom offentlig sektor. Servicedesign och användarupplevelse står i fokus, något som blivit allt viktigare inom alla branscher under de senaste åren. Att ha direktkontakt med kunder och ta fram anpassade lösningar till olika problem.

Markus Christiansson tror att kommunikatörens roll framåt kommer att handla mer om att hjälpa organisationer att bli mer lyhörda och intresserade av andra människor. Att även i utveckling och problemlösning inkludera fler människor med olika bakgrund för att se vad de kan tillföra i olika uppdrag.