– Efterfrågan på till exempel kompetenser inom it är extremt hög samtidigt som utbudet är lågt. Kandidaterna kan välja och vraka. Man vill göra det enkelt för dem att nå dig och söka jobb hos dig. Tänka mer på konsumentupplevelsen. Som med Klarna där man kan genomföra ett köp med ett klick, eller Spotify där man har all sin musik enkelt tillgänglig. Du måste göra det enkelt för målgruppen du vill nå, förklarar Gustaf Winnberg.

Stefan Lidén.



Ett annat sätt att attrahera topptalang och visa upp sitt företag är genom att jobba mer med videoannonser. Stefan Lidén driver rekryteringsföretaget Next u, där företag och kandidater lägger upp arbetsannonser och arbetsansökningar via video. Efter nyår lanseras även ett mobilt personlighetstest som kommer att fungera som första delen av ansökningsprocessen. Om kandidaten går vidare kommer hen sedan på egen hand att få spela in en video på en minut för att svara på företagets frågor direkt via mobilen. Video ger en mer personlig och ärlig bild av såväl företaget som kandidaten, menar Stefan Lidén.

– Min grundtes har alltid varit att lägga fokus på personliga egenskaper. Att inställning och engagemang är viktigare än vad du har jobbat med tidigare. Framåt kommer vi att ha flera olika jobb och yrkesroller. Det är en generation som är mer nyfiken. CV är ett historiskt dokument och det har sett likadant ut i alla åldrar. Med video får man en helt annan känsla av vem som döljer sig bakom, menar Stefan Lidén, vd på Next u.

Enligt Stefan Lidén får jobbannonser med video som de lägger upp i sociala medier mellan 15 000 och 20 000 visningar, medan annonser med bara text i snitt får 500 visningar. Från 2014 till 2016 har Next u sett hur antalet jobbsökande via mobilen har ökat på deras sajt från 9 procent till 47 procent.

– Självklart ska det gå att söka jobb via mobilen, prata med målgruppen där målgruppen befinner sig. Jag tror också på mer kreativa frågor i ansökningsprocessen, där kandidaten ombes motivera på film varför de ska få jobbet. Vi ser hela tiden hur video växer som medium, givetvis borde det även gälla inom rekryteringsbranschen. Företag borde med fördel ha separata karriärsidor där de kan bygga på med mer relevant material om hur det är att jobba hos dem, säger Stefan Lidén.

Employer branding är fortsatt viktigt för att attrahera topptalang, men det handlar mer om att vara ärlig och genuin än om att jobba med flashiga bilder där man försöker framställa sig som världens bästa arbetsplats.

– Det handlar om att kommunicera tydligt, kring vem man är, hur kontoret ser ut, hur man är klädd där. Att våga berätta om sina värderingar. Sedan är det viktigt att inte glömma bort de kandidater man väljer att inte gå vidare med, de ska få en bra återkoppling. Du vill ge ett bra intryck av ditt företag i alla steg, menar Gustaf Winnberg.

Både Gustaf Winnberg och Stefan Lidén menar att det är viktigt att synas där målgruppen befinner sig. Ofta är topptalanger inte på jakt efter nytt jobb, och då är det viktigt att servera dem med möjligheterna.

– Rekryteringsbranschen kan lära sig mycket av e-handlare som är duktiga på att en produkt dyker upp i en användares feed. Du vill synas på Facebook, i jobbsökargrupper, i nyhetsbrev, i Googles Display Ad Network så att annonsen även dyker upp på bloggar som din målgrupp gillar att läsa. Be också de anställda att dela jobbannonsen i sina sociala medier. Troligtvis känner de andra i sitt nätverk som har liknande erfarenheter och skulle passa in i organisationen, säger Gustaf Winnberg.

