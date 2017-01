Det här är andra delen i vår serie om meddelandeappar i Asien. Den första, om WeChat, hittar du här: Så blir WeChat ett mobilt ekosystem – miniprogram revolutionerar appmarknaden

Sydkorea är ett uppkopplat land, med stabil tillgång till internet och fritt wifi på de flesta ställen. Koreanerna lever ”mobile first” och är vana att kunna sköta allt via sina smartphones, särskilt under timslånga resor i bil eller med kollektivtrafik till och från jobbet om dagarna.

– Kakao Talk är tveklöst den mest populära mobila livsstilsplattformen i Sydkorea, med över 90 procent av smartphoneanvändarna anslutna. Kakao Talk har utvecklats till en given plattform i samhället, dit användare förutom för chatt och samtal även vänder sig för nyheter, musik, spel, e-handel och olika fysiska tjänster, säger Susanne Fuglsang, executive producer på Promag och Another Tomorrow, styrelseledamot och advisor för Geek Girl Meetup och Eyevinn Technology.

– Jag började använda appen 2010 för att kunna hålla kontakten med mitt affärsnätverk i Sydkorea, med mina vänner och speciellt med vår dotter som hade flyttat till Seoul. Det var i princip ingen som hade Facebook på den tiden i Sydkorea, så det fanns egentligen inget val. Idag använder jag Kakao Talk när jag ska ringa till mina kontakter i Sydkorea, det är smidigt och gratis. Sedan använder jag mest basfunktionerna som att skicka videos och foton. Gruppchatten är perfekt för att skapa olika grupper för varje kund och ämne. Ibland om jag vill skoja lite använder jag deras voice filter som gör att man låter jätterolig. De byter ut dem med jämna mellanrum, berättar Susanne Fuglsang.

För företag i Sydkorea är Kakao Talk en given och viktig plattform. Mindre företag brukar använda appen som en intern kommunikationskanal, medan större företag använder den för extern kommunikation.

– Min dotter Jenny som bor i Sydkorea har tillgång till alla tjänsterna från Kakao, så hon använder ofta Kakao Talk Gift shop för att skicka presenter till kunder och kompisar, men även för att handla saker åt sig själv. Det finns över 100 000 produkter från 2 000 varumärken att välja från, allt från kaffevouchers och smink till elektronik, berättar Susanne Fuglsang.

En tjänst som Susanne Fuglsang finner intressant är Kakao Plus Friend. Den fungerar som en digital fanclub för de populära K-pop-artisterna och för musikbranschen. Genom tjänsten får användaren tillgång till unikt fanmaterial, förhandsvisningar av musikvideos (bland annat via Youtube), möjlighet att lyssna på de senaste låtarna (bland annat via Spotify) samt kan ta del av de senaste nyheterna om sina favoritartister.

– Det är ett smart sätt att marknadsföra artisterna på utan att det känns lika påträngande som vanliga annonsformat i mobilen.

– På senare tid har Kakao Talk även givit sig in på fintech-marknaden, och numera går det att både beställa taxi, överföra pengar och betala med appen. Ärligt talat är det svårt att hinna med att ha koll på allt nytt som lanseras från företaget Kakao via deras olika appar och tjänster. Jag tror att till och med koreanerna har svårt att hinna med eftersom det lanserar nya produkter så ofta, men det är definitivt mycket mer än en chattfunktion.