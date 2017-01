Gig Economy innebär att jobba med olika projekt i stället för att ta en fast anställning. Det kan vara som frilansare eller konsult, som heltidsjobb eller som extrainkomst. Det innebär att ta sig ifrån företeelsen att sitta vid samma skrivbord, jobbandes mellan 9 och 5, för att istället bestämma över sina egna arbetsuppgifter och sin egen arbetstid.

Enligt en studie från McKinsey är idag 162 miljoner människor av arbetskraften i USA och Europa, eller mellan 20 till 30 procent, en del av gig economy.

Jag har en kompis som är startup-grundare, men drar in extrapengar genom att promenera hundar i London via appen DogBuddy. Jag pratade med en Uber-chaufför som var pensionär men körde taxi extra för att träffa folk. En kommunikatör berättade igår att han drivit byrå i 12 år, men valt att inte anställa. Istället jobbar de med frilans- och byrånätverk och plockar in de personer som krävs för att få bästa resultat vid varje enskilt uppdrag.

Enligt Freelance Union i USA väljer folk att bli frilansare för att bestämma över sin egen tid. Att kanske jobba 36 timmar på en vecka istället för 40, men ändå kunna dra in lika mycket pengar. Få mer tid över till fritid. Förbundet menar även att de här personerna håller sig friskare än heltidsanställda.

BBC pratar om att fyra miljoner engelsmän jobbar hemifrån. Antalet co-working spaces har växt från runt tusen år 2011, till elva tusen år 2016. Själv sitter jag i skrivande stund på ett kafé i Fitzrovia i London, sippandes på en cappucino, omringad av andra personer som sitter med sina laptops och jobbar.

Arbetsmarknaden förändras. Vi har rört oss från en verklighet där vi såg fram emot att få den där guldklockan efter 50 år på samma arbetsplats, till ett klimat där vi inte ens behöver jobba med samma saker från dag till dag.