En resa är oftast inget man impulsköper. Köpet föregås av månader av planering och efterforskningar på flera olika webbplatser. Därför måste en bra resetjänst se till att finnas i flera kanaler och locka med högkvalitativt och inspirerande innehåll som gör att besökaren återvänder gång på gång.

De stora charterbolagen har i dag i det närmaste helt likvärdiga, och likriktade, sajter. Och det av en anledning givetvis. Resebolagen är ledande när det gäller att samla in data om kundernas beteende på nätet, allt för att maximera försäljningen. Men även det som är bra kan bli ännu bättre. I dag bokar man ofta en viss typ av hotellrum, i ett visst läge, utan att egentligen veta exakt hur det ser ut i verkligheten. Här efterlyser vi en tydligare presentation av rumstyper redan när man bokar sin resa.

Vi kapitulerar återigen för TUI:s (tidigare Fritidsresor) helgjutna digitala närvaro. Charterbolaget säljer redan 75 procent av sina resor på nätet och fler lär det bli. TUI har en bredd och variation i utbudet som imponerar och anpassar sig dessutom snabbt efter nya trender, till exempel träningsresor som blev ett populärt fenomen under 2016. Inspirationsläsning och den snyggaste presentationen av resmål och hotell bland charterjättarna är andra faktorer som tar TUI hela vägen till toppen även i år. TUI hakar på trenden med inloggning och lanserade “Mitt konto” i slutet av förra året. Det innebär att kunden kan börja efterforska en resa i sin mobila enhet och sedan sätta sig framför en stationär dator när det är dags att slutföra köpet. Tack vare att kunden är inloggad kan TUI skapa personaliserat innehåll och komma med mer träffsäka tips och rekommendationer.

FAKTA:

Ansvarig för sajten/apparna: Jessica Enbacka (IT Director) & Morten Flamand (Head of Online sales)

Antal heltidstjänster: Ca 50

Publiceringsverktyg: Hybris

Sajten är byggd av: TUI Nordic (egenutvecklad)

Unika besökare per vecka: ca 300 000