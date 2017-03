Svenska myndigheter är imponerande bra på digitala tjänster. Ur ett internationellt perspektiv är det ganska så otroligt hur mycket vi kan göra i både datorn och mobilen idag. Och förutom att e-tjänsterna stadigt blir allt fler blir också utformningen och informationen allt tydligare och mer lättfattlig.

Läs också: Topp100 2017 – Här är Sveriges 100 bästa på nätet

Flera myndigheter både på och utanför listan har tydligt satsat på att göra informationen till målgruppen enklare att ta till sig - genom att använda ett genomtänkt och målgruppsanpassat språk, men också genom att utnyttja rörligt material och infografik för att förklara komplexa fenomen och regelverk. Ett utmärkt sätt att dra ytterligare nytta av de digitala möjligheterna.

Vårt socialförsäkringssystem är bitvis frustrerande krångligt men Försäkringskassan digitala team jobbar idogt vidare för att göra det lättare att förstå och använda. Förutom att stadigt utveckla sina e-tjänster har de också tagit fram flera intressanta kampanjsajter som förklarar komplexa ämnen. Ett exempel är fifty-fifty.se som sakligt och lågaffektivt argumenterar för delad föräldraförsäkring och förklarar vilka konsekvenser olika val kan få. Ett annan är lagetsverige.se som informerar om sjukskrivningar. Videos, infografik och lättfattliga texter används för att pedagogiskt och välförpackat förmedla budskapet.

FAKTA:

Sajtansvarig: Karin Andersson

Antal heltidstjänster: cirka 30

Publiceringsverktyg: Websphere

Sajten är byggd av: Försäkringskassans IT

Unika besökare per vecka: Varierar mycket, totalt 40 miljoner besök per år.