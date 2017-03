Dagens program (den 21 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg och Internetworlds redaktion inleder Webbdagarna Stockholm 2017

9.20: KEYNOTE: Filip Hammar och Fredrik Wikingsson startar Webbdagarna 2017 med en fartfylld och tankeväckande inledning

10.30: Steve Hatch, Regional Director Facebook Northern Europe: From Meh to Magic

11.05: Jocelyn K Glei, Author of the book Unsubscribe: How to be productive in a meaningful way in a world of distraction

11.30: Samantha Noble, Director of Strategy at Koozai: How to take advantage of paid media to really understand your audience

12.00: Lunchpaus

13.10 Kunskapsspår (sänds ej live)

15.15: Debbie Wosskow, OBE CEO and Founder, Love Home Swap: 5 tips on how to scale up your digital disruption

15.50: Ashkan Fardost, TED-talare och expert på disruptiv teknik: Framtiden är ljus, om du undviker teknikfällan

16.20: Tobias Degsell, kreativitetsexpert och tidigare curator på Nobelmuseet: From idea to reality

Onsdagens program (den 22 mars)

9.00: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder dag två av Webbdagarna

9.10: KEYNOTE: Oli Gardner, Co-founder of Unbounce: Data-Driven Design

9.50: VR är här och användbart, lyssna till 3 glödheta case

10.45: Ross Simmonds, Global speaker and Digital Marketing Strategist: Content chaos - building your brand through constant experiments

11.20: Nancy Harhut, Chief Creative Officer: Hardwired behaviors – email marketing’s next big opportunity

11.50: Phil Nottingham, Video Strategist: Preparing for a video-based future

12.15: Lunchpaus

13.15 Kunskapsspår (sänds ej live)

15.15: Els Aerts, Usability Expert & co-founder of AGConsult: Online success is to know what makes your customers tick

15.50: Angie Schottmuller, Growth Marketing consultant, speaker & author: Growth Avengers: Uniting Marketing & IT Teams to Kicka$$

16.20: Johan Ronnestam, serieentreprenör, creative director och varumärkesstrateg: Vad ska vi göra när vi växer upp?

​​​​​