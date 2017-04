Begreppet conversational commerce, eller konversations-handel, beskriver mötet mellan meddelandeappar och shopping. Kunder kan prata direkt med ett företags chattbot för att få rekommendationer, läsa omdömen och beställa en vara utan att lämna meddelandeappen.

Via chattbottar på Messenger går det i USA redan idag att beställa en taxi från Uber, få hemleverans från Pizza Hut och köpa kläder från olika varumärken. Både Bank of America och Royal Bank of Scotland utvecklar bottar för Messenger som hjälper deras kunder att få bättre koll på sina finanser. Inom startupvärlden finns det företag som bygger hela sin affärsidé kring chattbottar, som MyKai som möjliggör transaktioner via Messenger, eller Withplum, hos vilka du öppnar upp ett sparkonto som du sedan styr via chattbotten.

Den vanligaste nyttan för företag att utveckla en chattbot är för att underlätta i kundtjänst, både i supportfrågor och under själva köpet. Med hjälp av en chattbot kan kundtjänstteamet prata med fler personer parallellt.

– En chattbot kan användas för att automatisera en kundprocess, så som en kundtjänst. En chattbot tränas att svara på frågor som kundtjänsten vanligtvis svarar på. När botten inte kan svara hänvisas användaren direkt till den ”mänskliga” kundtjänsten istället. Några vänner till mig på byrån Botscrew gjorde en bot åt en av Europas största teknikkedjor och det minskade antal förfrågningar till kundtjänsten med 50 procent, berättar Maria Stylianou.

När en person väl har inlett en konversation med en chattbot på till exempel Messenger kan företaget bakom botten använda samma chatt för att skicka ut pushnotiser om nyheter. Lite som ett nyhetsbrev, men inne i meddelandeappen istället för i mejlkorgen.

– Man ska inte bygga en chattbot för att det är trendigt just nu, utan för att den löser ett faktiskt problem. Om man är ett europeiskt företag är Messenger just nu den mest logiska platsen att börja med, eftersom det är där du troligtvis kommer att nå större delen av din målgrupp, avslutar Maria Stylianou.