Årets Startuplista är klar och presenterad, ett stort grattis till alla 24 företag som kvalade in på den! Att välja ut dem var svårt och många andra spännade projekt fanns med i bedömningen även om de inte kom in på den slutgiltiga listan.

En del frågor om hur själva arbetet har gått till har också kommit in, via kommentarsfält och sociala medier. Här kommer en blick bakom kulisserna.

Nomineringar

Vi fick in sammanlagt 195 nomineringar, men då var några för samma företag. Nomineringarna kom från privatpersoner som skickade in dem via formuläret på vår egen sajt, men också från inkubatorer, universitet och investerare som redaktionen kontaktade.

Sen började det svåra arbetet med att gå igenom alla förslag och göra en första gallring.