– Just nu är m-handeln kanske det mest intressanta området, och det jag tror kommer att förändra marknaden mest framgent. Taiwan är en utmärkt marknad att testa nya e-handelslösningar på, eftersom befolkningen gärna handlar via nätet, och 23 miljoner invånare är en bra testgrupp. Jag tror att några av de m-handelslösningar som utvecklas i Taiwan i dag, kommer att förändra den mobila handeln globalt inom 2-3 år. Mobilen är en sådan intim plattform, den kommer att revolutionera hur människor interagerar med företag och handlare världen över.

– Vi startade AppWorks under sommaren 2010, och har sedan dess jobbat med runt 190 startups. Varje halvår tar vi in 25 nya företag som vi tror på och hjälper dem att hitta finansiering och att komma ut på marknaden. Ofta är det taiwanesiska företagare som söker sig till oss, men på senare tid har det blivit mer intresse även från utländska företag som vill hitta en språngbräda till Sydostasien. Bland de senaste startupföretagen som kom med i programmet har två stycken kopplingar till Tyskland, berättar Jamie Lin, partner och en av grundarna av AppWorks.

– Taiwan har som kultur att stötta växande tekniker, och staten har gått in och hjälpt lovande, nya företag att växa de senaste 30-40 åren. Vi lägger vår del av pengarna på att fortsätta utveckla de startups vi har i vårt accelerationsprogram just nu. En av de senaste startup-företagen hos oss, Flux, vill skapa en 3d-printer som både scannar och skriver ut produkter, samtidigt som den går att använda med flera olika material. Den har precis dragit in 1,6 miljoner dollar med hjälp av en Kickstarter-kampanj.

– Ett av de företag som lyckats bäst av de vi har jobbat med är EZTable, en tjänst där gourmander kan boka bord på några av Sydostasiens 700 lyxigaste restauranger online till rabatterat pris. Mat och dryck betalas i förväg, vilket blir en säkerhet för lyxkrogarna som annars riskerar no-shows som bokat bord. I utbyte mot förbetalningen går krogarna med på att ge extrapriser som aldrig annars hade kunnat ges, berättar Jamie Lin.

Andra startups som just nu uppmärksammas från Taiwan är iChef, en matkassetjänst liknande Linas Matkasse, VMFive, som utvecklar framtidens mobilannonser och Pingkoi, Taiwans svar på Etsy – en marknadsplats och community där kreatörer kan sälja sina produkter.

I en artikel av Dan Breznitz i Business Harvard Review pratar han om varför man bör se bortom Silicon Valley och lära sig från startup-scenen i Taiwan. Det är här produkterna och tekniken tillverkas som möjliggör att även idéer som kommer från Silicon Valley blir fysisk realitet. Taiwanesiska entreprenörer måste komma på de bästa lösningarna för att skapa de bästa produkterna, och den främsta redesignen, annars förlorar de sina kunder i USA.

– Det taiwanesiska samhället har haft en enorm ekonomisk tillväxt, som bygger på företagens förmåga att ständigt förnya sig i de senaste högteknologiska sektorerna, och samtidigt leverera bra jobb till personer med en bred uppsättning färdigheter, skriver Dan Breznitz i artikeln.



Gatuliv i Taipei. Den taiwanesiska ekonomin växer med rekordfart tack vare kombinationen av tekniska innovationer, riskkapital och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Jacob Laukaitis från Litauen är medgrundare av ChameleonJohn och har rest runt Asien som digital nomad under de senaste ett och ett halvt åren. Han jobbar bland annat som skribent för VentureBeat och TechinAsia för vilka han skriver om entreprenörskap och startups i Asien:

– I Taipei träffade jag en rad intressanta startups, bland annat PopApp, ett 500 startup company som just nu bygger en fantastisk prototypprodukt som är motsvarigheten till Yelp i Taiwan, iPeen. Idag har tjänsten 6 miljoner unika besökare i månaden i ett land med 23 miljoner invånare.

– Taiwan kan vara ett bra land att utgå från om man vill in på det kinesiska fastlandet. Taiwan är nära Kina och befolkningen talar mandarin. Jag träffade en riskkapitalist som har sin fond i Kina men som enbart investerar i taiwanesiska företag som utvecklar produkter och tjänster för den kinesiska marknaden. Utgår man från Taiwan måste man inte ta hänsyn till alla de restriktioner som finns i Kina på samma sätt, berättar Jacob Laukaitis.

De flesta företag som är anslutna till AppWorks, har Taiwan som första fokusmarknad, men alla har som ambition att bli globala success stories med tiden.

– Jag tror att Taiwan inom kort kommer att betraktas allt mer som hela världens Silicon Valley. Taiwan kanske inte är den största marknaden i sig, men en bra hubb för att nå resten av Sydostasien. Vi har börjat inrikta oss allt mer på att ta in utländska företag och hjälpa dem att växa på den taiwanesiska och sydostasiatiska marknaden. Svenska företag är också mer än välkomna att höra av sig inför vår nästa startup-runda, avslutar AppWorks Jamie Lin.