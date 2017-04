Ford utvecklar just nu olika hälsotjänster för att skapa en säkrare bilupplevelse. Bland annat utvecklas smarta funktioner så att bilen ska kunna ta över körningen om chauffören exempelvis drabbas av ett akut sjukdomsfall.

– Föreställ dig att man kan använda hälsodata som uppmäts genom wearables för att göra din bil smartare. Bilen känner av att du är stressad på grund av tung trafik, och istället för att släppa igenom ett telefonsamtal på din mobil skickas det direkt till din telefonsvarare så att du kan fokusera på vägen och din körning istället, säger Gary Strumolo, manager, vehicle design and infotronics, R&A, på Ford.

– Health tech handlar, enkelt uttryckt, om att koppla ihop det traditionella hälsoområdet med informationsteknik. I dag ser vi mycket av både fitnessappar och olika tjänster för självskattning via wearables. En växande trend på området är att koppla ihop hälsodata som uppmäts med artificiell intelligens, så att personer kan få både individualiserad och smart hjälp direkt via en app, säger Gisela Sitbon, affärscoach Health på Sting.

– Vi spenderar otroligt mycket tid i våra bilar. I USA säger man att vi lägger 500 miljoner pendlingstimmar i bilen varje vecka. Därför är det viktigt att tänka på säkerheten på vägen. På Ford Lab vill vi introducera hälsa och välmående till bilen, säger Gary Strumolo.

– Är du diabetiker kan vi koppla din och dina barns glukosmätare till bilen, och ta över ratten om du skulle gå in i chock, eller varna dig om ditt barns tillstånd förändras. Om det är höga pollenhalter i luften utomhus och du är pollenallergiker kan bilen per automatik stänga av cirkulation av luft utifrån.

Håll koll på uv-strålningen med L'Oreals smarta plåster.

L’Oreal har tagit fram ett smart plåster som låter dig ha koll på hur mycket UV-strålning din kropp utsätts för. Aifloo SmartCare, också ett Sting-bolag, har tagit fram ett trygghetssystem för äldre och personer med funktionsnedsättningar, som via artificiell intelligens förstår om något är fel med en person och automatiskt larmar vid behov av assistans.

Läs också: Här är fem höjdpunkter från Webbdagarna-året du inte får missa

– Framöver kommer mer hälsoinformation att finnas utanför sjukhusen. De stora sjukhusen kommer att erbjuda högspecialiserad vård medan primärvårdsklinikerna kommer att kunna ta en mycket större del av vårdflödet tack vare modern teknik. Stora it-bolag, däribland Google, Microsoft och Apple, satsar på hälsoområdet just nu. På Sting har vi flera företag som jobbar inom hälsoområdet. Det finns stor potential när it och life science-vetenskapen möter varandra, säger Gisela Sitbon.

– Fler människor världen över drabbas av kroniska sjukdomar, och det finns inte tillräckligt mycket hälsopersonal för att ta hand om alla. I och med digitaliseringen ser vi att folk redan är mer måna att söka om sin egen hälsa själva via nätet. Om man istället kopplar upp sin hälsa via digitala enheter, och samtidigt låter en läkare ha koll på data, säkert i molnet, kommer det att bli en boom inom vårdindustrin, och det kommer att gynna alla, avslutar Gary Strumolo.

I vårt kunskapsspår Teknik möter människa på Webbdagarna 22 – 23 mars blir det både virtual reality och internet of things. Dessutom möter vi på stora scenen Jens Christensen, vd på startupbolaget Jaunt, som berättar hur VR-material lägger grunden för en helt ny era, och Sune Kaae, director of technology på Veryday, som pratar om hur internet of things gör det möjligt att få direkt och personlig kontakt med kunden. Boka biljett på direkten HÄR!