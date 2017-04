Funded By Me är ett av Sveriges mest välkända fintech-bolag. Det är en crowdfunding-tjänst som under sina tre år har gått från att stötta projekt med mer konsumentfokus, som film, spel och lokalproducerad glass, till att vara med och dra in stora finansieringsrundor till B2B-företag. Genom equity crowdfunding via sajten genomförs spridningsemissioner där företag får in nya delägare. Sajten har idag 62 000 registrerade medlemmar från 172 länder.

– Företag som Klarna och Izettle är typexempel på lyckade fintech-bolag från Sverige, men England är det land som kommit längst på området. Det beror på en lagstiftning och regering som varit måna att behålla Englands position som en ledande finansmarknad. Sverige har varit långsammare på att agera, men samtal förs med regeringen. Det här är en extremt konservativ bransch. Det kommer ta längre tid att disrupta finansvärlden än vad det tog Über att disrupta taxibranschen, säger Pontus Frohde, COO och delgrundare, Funded By Me.

– För något år sedan kändes det som en stor summa att försöka få in en miljon via Funded By Me. I dag ber företag framgångsrikt om summor på allt mellan 5 och 15 miljoner. Marknaden har utbildats i att crowdfunding är ett legitimt alternativ för att finansiera ett företag. I norra Europa är vi ledande i världen på området, och då har vi ändå bara krafsat på fem procent av den potentiella marginalen på marknaden, säger Pontus Frohde.

– De flesta banktjänster på marknaden kan isoleras till mindre och mer diskreta tjänster och säljas isolerat. Vi ser företag som Klarna och Apple pay som tar andelar med mer nischade företagsidéer. Google håller på och skapar egen bankverksamhet. Bankverksamheten kommer ju alltid att behövas, men inte bankerna i sig. Mina barn vet knappt vad en bank gör, men de vet att de behöver betaltjänster och att det behöver fungera snabbt och enkelt, säger Thomas Jonsson.

Thomas Jonsson menar att de traditionella bankerna behöver bli mer agila. Svårigheten är att de sitter på gamla system, berörs av regelverket på ett annat sätt än de nya spelarna på grund av sin komplexitet och dessutom har en helt annan kostnadsbas med personal, kontor och större tjänsteutbud.

– De traditionella bankerna skulle behöva sätta sig ner och se över sin verksamhet, minska sin komplexitet samt fokusera på kundnöjdheten. De behöver också använda partners i större utsträckning som hjälper till med förändringsarbetet. På samma sätt som fintech-bolagen behöver de jobba med att få en klarare bild över vilka behov deras kunder har och anpassa sin verksamhet därefter, annars kommer de fort att tappa fler marknadsandelar i takt med att generation y inträder på marknaden, säger Thomas Jonsson.

– Just nu hjälper vi företaget Front Office att få investerare, en svensk advokatbyrå som redan bestämt datum för sin börsintroduktion. De kommer att bli det första bolaget i Skandinavien, och det andra i Europa, att gå in på börsen strax efter en lyckad equity crowdfunding-runda. Det skapar en ny legitimitet, både för investerare som förstår att de kan tjäna pengar via crowdfunding, men även för bolag som nu ser att de kan sköta sin egen investeringsrunda istället för att betala miljoner i kostnader till rådgivare. Det är nu vi börjar konkurrera med traditionella corporate finance-aktörer på riktigt. Marknaden håller på att mogna, avslutar Pontus Frohde.

