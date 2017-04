Prata mer om kunderna – och mindre om dig själv Undvik inifrån och utåt-kommunikationen om ditt företag och fokusera istället på hur du kan lösa dina kunders problemställningar genom innehållet som du själv tar fram eller delar med dig av. Det gör din kommunikation mer relevant för dina kunder samtidigt som du bygger förtroende genom att visa att du förstår vilka frågeställningar som kunderna funderar på i sin vardag. Bort med innehåll som ”Vd:n har ordet” och in med något som faktiskt skapar värde och nytta för dina potentiella kunder. Bli en resurs som tillhandahåller den information som dina kunder går igång på.

Social selling är ett relativt nytt begrepp som har vuxit fram starkt under det senaste året. Kortfattat handlar det om hur du som säljare, konsult eller chef kan integrera sociala medier i ditt traditionella säljarbete för att komma i kontakt med fler potentiella kunder. Här är några tips för hur du lyckas med social selling.

Undvik att kränga dina produkter och tjänster till ditt nätverk och gå istället in med inställningen att du är på exempelvis Linkedin för att nätverka och hjälpa ditt nätverk. Prata om ditt expertområde utifrån kundernas perspektiv, och ditt nätverk och dina nya kontakter kommer snart att förstå vad du kan bidra med till deras verksamhet. Genom en medveten innehållsstrategi kommer ni att påverka kunderna mellan deras aktiva köpprocesser – som gör att du och ditt företag är top of mind när en potentiell kund börjar fundera på att köpa in produkter och tjänster som ni erbjuder. Det här är ett utmärkt sätt att öka antalet inkommande förfrågningar från rätt kunder.

Komplettera med andra digitala kanaler

Framgångsrik marknadsföring och försäljning i digitala kanaler involverar flera olika kanaler och metoder som exempelvis social selling, content marketing och annonsering i sociala medier och andra digitala kanaler, för att påverka och nå kunderna i olika delar av köpprocessen.

Använd bloggen på din hemsida för att dela med dig av tips och råd för att sedan marknadsföra blogginläggen i sociala medier som exempelvis Linkedin, Twitter och Facebook för att artiklarna ska nå just den målgrupp som du vänder dig till. Komplettera med ett e-postverktyg, eller ett marketing automation-system, där du får möjlighet att fånga upp kunderna för att fortsätta bearbeta dem via dina digitala kanaler.

Sökoptimera ditt innehåll och komplettera med annonsering i Google Adwords så har du snart skapat ett ekosystem på nätet som kommer att attrahera fler potentiella kunder. Lycka till!

Gästbloggaren Johan Åberg är vd och konsult på Nivide AB, en digital byrå i Malmö som hjälper företag med strategisk rådgivning, utbildningar och operativa tjänster kring sociala medier och digitala kanaler som exempelvis Linkedin, Facebook och Google Adwords.

