Var det här året då vår hälsa blev en digital affär? Vi loggar och analyserar vår träning och vårt välmående med hjälp av internet och mobilen, vi kan gå till doktorn över nätet i och med att de första digitala vårdcentralerna öppnat och för att ta del av gymkedjornas träningspass behöver vi inte längre passa tider, utan kan följa gymledarens instruktioner hemma i vardagsrummet via datorn eller surfplattan.

Den digitala revolutionen har länge utlovat oss möjligheten att kunna förlägga delar av vårt arbetsliv till hemmet, och nu följer resten av livet med. Att kunna träna och gå till doktorn när det passar vårt eget schema är två tydliga indikationer på att vi ser starten på ett större skifte där de digitala tjänsterna kommer allt längre in i vår vardag.

Vi längtar efter att få se vart utvecklingen för oss vidare.

Redan i fjol vann Lifesum kategorin Träning & hälsa, och året som gått har inte fått oss att ångra den utmärkelsen, tvärtom har tjänsten fortsatt att imponera och inte minst inspirera oss till att träna och må bättre.

Lifesum har också trots sin digra, växande palett av funktioner insett att många bara vill ha det enklaste, och därför lanserat sidotjänsten Movesum, en app som i all enkelhet och utan krav på registrering visar hur många steg du tagit och kalorier du förbrukat under dagen. Simpelt och snyggt utfört (och säkert ett smart sätt att på sikt få in fler i huvudtjänsten). Lifesum är väl värda att för andra året utses till kategorivinnare.

FAKTA:

Ansvarig för tjänsten: Lifesum

Antal heltidstjänster på företaget: 40

Appen/tjänsten är byggd med: Python (Django), MySql, Objective-C (iOS), Swift (iOS), Java (Android)

Appen/tjänsten är byggd av: Lifesum

Antal användare: 14 miljoner

