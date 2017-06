Svenska myndigheter har länge varit bra på att utveckla e-tjänster, så bra att vi börjar ta digitaliseringen för given. Nästa steg pågår nu – när myndigheterna också börjar bli skickliga på att bygga sajter som utgår från besökarens perspektiv, istället för att utgå från det interna. Att det är enklare för mindre myndigheter att göra denna omsvängning är kanske inte så konstigt. Med tunga it-system och en stor paljett av e-tjänster är arbetet betydligt mer omfattande. Därför är vi extra imponerade över de bjässar som klivit in och tagit plats på Topp100 i år. Well done!

Försäkringskassan har lanserat en ny, responsiv sajt med lättläst innehåll och form som förenklar. Deras digitala arbete imponerar – fler och fler tjänster kan utföras digitalt, vilket förbättrar för både myndigheten och individen. Försäkringskassan är en viktig sajt för många, och den nya webben säkerställer med lättillgängligt tilltal och pedagogisk utformning att alla kan förstå och använda Försäkringskassans digitala verktyg.

Fakta:

Sajtansvarig: Karin Andersson, VO chef Digitala kanaler

Publiceringsverktyg: IBM Websphere

Sajten är byggd av: Försäkringsskassans IT

Unika besökare per vecka: ca 530 000

Här är de övriga myndigheterna som hör till de bästa på nätet 2016: