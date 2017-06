Numera är det en barnlek att ge sig ut på semesteräventyr i Sverige, mycket tack vare ett riktigt bra utbud av sajter i kategorin turism. Här planerar vi resan, läser på om resmålet och beställer biljetter. Här är de fem bästa turismsajterna i Sverige 2016.

Universeum är vetenskapsmuseet mitt i Göteborg där man kan hänga med hajar och sengångare eller lära sig mer om rymden och teknik av alla de slag. Och mycket annat. Självklart innebär det en utmaning att skapa en lika häftig upplevelse på nätet, men Universeum lyckas riktigt bra med sin nya sajt som lanserades under förra året. Sajten gör ett bra jobb när det gäller att förbereda besökarna inför vistelsen på Universeum men erbjuder mycket mer än så. Den snygga och fullmatade sajten, där bilder tillåts ta plats, inspirerar barn och unga att lära sig mer om teknik och naturvetenskap. Sajten är dessutom helt responsiv och föredömligt enkel att navigera. En simpel men smart detalj är att den aktuella dagens öppettider visas på alla sidor.

Fakta:

Ansvarig för sajten/apparna: Eric Edblad

Antal heltidstjänster: Hela Universeum ca 65 (marknadsavdelningen: 4 personer)

Publiceringsverktyg: WordPress

Sajten är byggd av: Design: Forsman & Bodenfors / Byggd av: Cybercom

Unika besökare per vecka: Under högsäsong har vi ca 25 000 unika besökare i veckan, och under lågsäsong ca 10 000 unika

Här är de övriga sajterna som hör till de bästa i kategorin turism:

Stockholms turistmagnet Fotografiska museet har en stilfull närvaro på nätet. Man lever som man lär och lyfter fram bilderna på ett föredömligt sätt. Avskalat och lättnavigerat är ledorden, men den som gräver vidare hittar information om spännande fotokurser och en e-butik med fotokonst i alla prisklasser.