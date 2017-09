10.35: Talia Wolf, conversion expert and CMO of Banana Splash: Data, Meet Emotion: How to Really Turn Mobile Visitors Into Customers

11.05: Hanna Kastås, digital strateg: Digitala trender att ha koll på i höst - del 2

11.10: Niklas Huss, digital expert & konsult: Vilka utmaningar kan vi förvänta oss i stora transformeringsprojekt? Från vision till verklighet till framtid.

11.40: Katarina Graffman, doktor i antropologi och medie- och konsumentantropolog: Ungas medievanor – så ser de ut

12.10: Lunchpaus + kunskapsspår (sänds ej live på nätet)

15.10: Amanda Glans, producent på Storydox: Kommunicera smart med storytelling

15.40: Hanna Kastås, digital strateg: Digitala trender att ha koll på i höst - del 3

16.15: Robin Teigland, professor och forskare: Så skapar ny teknik nya värden

Läs mer om Webbdagarna Göteborg: webbdagarna.se/goteborg