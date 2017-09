9.45: Sabrina Majeed, Product Design Manager at Buzzfeed: The Human Side of Data

10.40: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder förmiddagen

10.45: Kristin Heinonen, digital strateg och trendanalytiker: Titta, den pratar! Nya smarta sätt att kommunicera med teknik (och företag)

11.10: Jamie Bartlett, author and expert on internet cultures: The Dark Net: Inside the Digital Underworld

11.45: Katarina Pietrzak, processledare och designer av förändringsprocesser: Först utvecklar vi tekniken, sedan utvecklar den oss.

12.10: Lunchpaus + kunskapsspår (sänds ej live på nätet)

15.10: Christina Wallace, serial entrepreneur: This is why you should embrace failure – and how to use it in your career

15.55: KEYNOTE: Hannes Sjöblad, aktivist, entreprenör och biohacker: Den uppkopplade kroppen

16.35: Katarina Strömberg och Internetworlds redaktion summerar Webbdagarna Göteborg 2016!

Läs mer om Webbdagarna Göteborg: webbdagarna.se/goteborg