VR, virtuell verklighet. Årets julklapp är ett par VR-glasögonen, vilket tyder på att VR kommer att bli ett ännu hetare samtalsämne under 2017. Under året har vi bland annat sett Tele 2 ge en VR-modevisning och hur Hotellkedjan Marriott låtit nygifta par åka på virtuell bröllopsresa till Hawaii. Fler kampanjer där företag tillgängliggör platser och upplevelser genom VR-teknik till den bredare massan kommer att dyka upp under det kommande året.

Native advertising. Native advertising, textbaserade annonser som påminner om artiklar, är redan ett vanligt inslag i många marknadsplaner, men spås bli ännu större under 2017. Nativeannonserna når igenom de flesta ad blockers vilket innebär att du når din målgrupp, och kanske dessutom lyckas engagera dem bättre om du också skapar engagerande content.

Röststyrning. Framåt spås allt fler välja att styra sina mobiltelefoner via röststyrning, särskilt mobilt sök. I somras rapporterade Google att 1 av 5 sökningar som gjordes via deras Androidapp i USA gjordes via röststyrning. Siri, Google Now och Alexa är tre exempel på digitala assistenter som hjälper användaren att snabbt navigera mobilen och nätet utan att behöva använda händerna. Att tänka på sätt att anpassa sitt erbjudande, en kampanj eller annan form av kommunikation så att den fungerar bättre för någon som styr mobilen via rösten kan visa sig bli ett spännande inslag i marknadsföringsmixen nästa år.

DMP, data management plattform. En DMP är en mjukvara som hjälper marknadsförare att samla in, sortera och distribuera stora mängder information. Ett sätt att hantera big data på helt enkelt. Ofta används mjukvaran på hemsidor i form av cookies, vars samlade kundinformation sedan kan användas för att skapa mer relevanta onlineannonser.

Programmatic advertising. Att programmera ett program att köpa och buda på annonsutrymme online åt dig istället för att du själv ska behöva göra det manuellt. Allt fler manuella uppgifter tas över av algoritmer som gör smarta beslut åt dig.

Marketing automation. Samlingsnamnet för den teknik som hjälper till att samla ihop information om dina kunder via webbplatsbesök, e-postadresser och sociala medier. Att mata in content, testa hur det konverterar och därefter optimera budskap kan förenklas genom marketing automation, även om det fortfarande kräver en manuell påläggning också. (Läs vår artikel om marketing automation.)

Data driven marketing. Marknadsföringsbeslut som baseras på analys av kunddata, bland annat från CRM-system, sociala medier och marknadsanalyser, för att säkerställa att rätt budskap når fram till rätt målgrupp. Genom att analysera vad du vet om din målgrupp kan du sedan basera kommande kampanjer och kommunikationsaktiviteter på sådant som du redan vet fungerar sedan tidigare.

