Robotar som gör skillnad är inte humanoider med ögon och huvuden utan små vagnar som glider runt på ett tredimensionellt rutsystem av räls för att hämta plastbackar med varor. Det är ingen tvekan om att automatisering av lager är en av de starkaste trenderna inom svensk e-handel just nu.

Efter att Babyshop växlat över till sitt nya robotlager på 22 000 kvadratmeter utanför Jönköping i oktober förra året upplevde de sin första Black Friday utan backlogg. Nu har de en stor kapacitet att växa och de kan även bygga ut lagret till 44 000 kvadratmeter när behovet kommer.

– Vi har behållit all vår lagerpersonal och har lyckats bygga ett starkt team, men vi kan spara in på extrapersonal under toppar, säger han.

Investeringen i robotlager handlar inte bara om att öka kapaciteten. Robotlagret leder till mindre fel och därmed en bättre kundupplevelse.

Den vanligaste lösningen i Sverige, Autostore, kräver fortfarande personal som plockar fram varorna ur plastbackarna för att packa ner dem i kartonger. Men de slipper gå några mil per dag för att hämta dem.

Men där Babyshop trimmade in sitt robotlager utan några problem, har Lekmers problem med sitt robotlager fått dem att tappa omsättning när marknaden växer med tvåsiffriga tal.

– Annars är jag ingen vän av förstudier men vi räknade noggrant på allt och vi har erfarenhet från att flytta lager från England, säger Marcus Tagesson.

Automatlagret ger Babyshop möjlighet att växa både med uppköp och organiskt och kan hålla nere logistikkostnaden, som ofta är den största rörliga posten för en e-handlare.

– Med köpet av Lekmer blir vi störst i vår bransch med god marginal. Vårt automatlager gör det möjligt att växa många gånger om.

