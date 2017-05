– Logistiken blockerar tillväxten för e-handeln. En kompis till oss var i Central Park i New York en varm dag för en tid sedan. Där beställde han ett kubbspel från Amazon och 45 minuter senare var de igång och spelade. Det är vad vi kallar zero friction, säger Patric Blixt, marknadschef och medgrundare av Shipwallet.

Shipwallets plattform har funnits tillgänglig mer än ett år och bland de frakttjänster som ingår finns Postnord, DHL, Schenker och Bring, men även budfirmor som Jetpack, Best och Ryska posten. Nykomlingar som Instabox och Budbee är med, liksom Postmates och UberRush på marknader utanför Sverige.

Trots att allt fler större e-handlare som Adlibris, Apoteket Hjärtat och Footway har anslutit sig till Shipwallet har tjänsten flugit lite under radarn. Shipwallet presenterar fraktalternativ vid utcheckningen, men visionen är skapa ett distribuerat fraktsystem.

Patric Blixt ser en framtid där frakthubbar i städerna gör det möjligt att sköta leveranserna sista kilometern via bud som cyklar eller via olika Uber-liknande tjänster.

Läs också: 20 begrepp inom digital marknadsföring du måste ha koll på 2017

– Vi bygger system där vem som helst ska kunna ansluta sig och bli en virtuell hubb. I längden fungerar det inte med en massa fraktbilar som åker omkring i innerstaden, säger han.

Detaljhandlare kan öppna upp sin butik för utlämning av paket åt andra e-handlare. Det finns alltid ett värde i att få in kunder i butikerna.

– Vi har bevisat Shipwallet i Sverige. Under Q3 kommer tio procent av all svensk e-handel gå via fraktkassan Shipwallet. Snart ska vi rulla ut vår tjänst på nya marknader. Vi pratar redan med stora aktörer i Storbritannien.

Missa inte Webbdagarna Malmö 17 maj! Den perfekta mixen mellan inspiration och kunskap i form av föreläsningar och seminarier. Boka din biljett och läs mer HÄR.