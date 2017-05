– En utmaning i arbetet är att ta sig tid att tänka. För vem gör vi det här och vad vill vi åstadkomma? säger Liselotte Rogberg, som är förvaltningsledare för digitala kanaler på Svenska kyrkans nationella kommunikationsavdelning.



Den digitala strategi som ligger till grund för arbetet säger att Svenska kyrkan ska vara en kyrka även på digitala platser – en del av människors digitala liv. En exempel på detta är Bönewebben, en sajt med djupt berörande innehåll där besökarna lämnar böner och tänder ljus. Ett annat exempel är sajten OMG, en förkortning för Oh My God, som samlar frågor och svar riktade mot en yngre publik. På Svenska kyrkans webb finns också möjlighet att chatta med en präst och skriva digitalt till en präst, vilket kompletterar telefontjänsten jourhavande präst som nås via 112.