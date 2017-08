40 procent av jordens befolkning använder sociala medier, enligt en rapport från Hootsuite och We are Social, publicerad av The Next Web. Enligt rapporten har 3,028 miljarder av den totala mängden människor på 7,524 miljarder minst ett konto på någon social plattform.

Och siffran fortsätter att stiga, sedan april har antalet användare av sociala medier ökat med fyra procent, enligt rapporten. Det betyder en ökning med en miljon användare varje dag.

