Jag tänker att vi har en självbild av att vi är väldigt innovativa och påhittiga i Sverige, håller du med?

– Jag tänker att Sverige har extremt goda förutsättningar för att lyckas i den digitaliserade världen. Vi är uppkopplade, har råd med tekniken, är välutbildade etcetera.

– Det jag däremot märker i relation till våra kunder är en ovana att jobba tillsammans med en strukturerad innovationsmetodik. Vi sitter helt enkelt för mycket själva framför datorn, och kommunicerar bara med vår egen avdelning, istället för att kollaborera i tvärdisciplinära team.

Men är det inte svårt att bara bestämma sig för att bli mer innovativ? Fungerar det verkligen så?

– Nope. Det måste finnas gemensamma överenskommelser, man måste avsätta tid och, framför allt, hitta processer och grymma facilatorer som släpper fram den inneboende kraft som finns hos alla medarbetare. Detta handlar mycket om företagskultur och den förändrar man bara genom att börja bete sig på nya sätt.

Kan du redan nu avslöja något riktigt bra tips för att främja innovation?

– Läs/lyssna på boken "Sprint – How to solve big problems and test new ideas in just 5 days" av Google Ventures. Avsätt en vecka med ditt team. Börja göra.

