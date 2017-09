9.15: Per Schlingmann, kommunikationsexpert, rådgivare och föreläsare: Digital Express – ett framtida hyperspecialiserat samhälle

Webbdagarna Göteborg har ett tydligt syfte – att ge dig inspiration i världsklass och en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar affärslivet just nu.

Under två dagar, den 19 och 20 september, intar Webbdagarna - Sveriges ledande event för digitala proffs - Clarion Post i Göteborg. Internetworld kommer att sända live från stora scenen med start klockan 9.00 i dag (se programmet nedan) samt publicera intressanta programpunkter i efterhand: www.youtube.com/user/internetworld

11.00: Lina Hansson, conversion specialist på Google: 7 digitala snedsteg som hindrar svenska företag från framgång – och hur du fixar dem

11.30: Agnes Hammarstrand, IT-advokaten: GDPR, ny ePrivacyförordning, nya regler om direktmarknadsföring, cookies, personuppgifter. Hjälp!

11.40: Sujan Patel, Growth Marketer and Co-founder, WebProfits: Content Marketing as a Growth Engine

12.10: Lunchpaus + kunskapsspår (sänds ej live på nätet)

15.15: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg inleder eftermiddagsblocket

15.25: Ammin Youssouf, Impact technologist and founder of Afrobytes: En intressant spaning på en ny marknad att hålla koll på!

15.50: Mai-Li Hammargren, Entreprenör och CMO på Lookback: Empatidriven design

16.15: Chris Dancy, World's Most Connected Man: I LOVE YOU, DON'T BLOCK ME

16.50: Webbdagarnas moderator Katarina Strömberg sammanfattar dag 1

